Площадки патриотического форума открылись в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Региональные площадки всероссийского патриотического форума открылись в Ростовской области, сообщает правительство региона.

Всероссийский патриотический форум подводит итоги работы Года защитника Отечества и 80-летия Победы. Форум призван укрепить духовно-нравственные ценности и гражданскую идентичность молодого поколения. Участники погружаются в историю через лекции, встречи с героями и обмен лучшими практиками патриотического воспитания. Мероприятия проходят на базе 19 исторических и военно-исторических музеев и центров "Патриот". В них принимают участие более 2 тысяч молодых людей.

"Важно создавать общее пространство, где молодёжь сможет не только познакомиться с героическим прошлым нашей страны, но и участвовать в формировании её настоящего и будущего. Важно создать живой диалог поколений, предоставить возможность для каждого участника найти свой путь в служении Отечеству", - подчеркнула руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

В Ростовской области торжественное открытие площадок Всероссийского патриотического форума состоялось сразу в двух муниципальных образованиях. "8 декабря площадка начала свою работу в станице Вёшенской Шолоховского района, а 9 декабря – в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении.

В станице Вёшенской участников ждала насыщенная программа в Государственном музее-заповеднике Шолохова: просмотр и обсуждение фильма "Шолохов. Письма в будущее", экскурсия по литературному музею, а также открытый диалог с участником СВО Алексеем Колмыковым. В Ростове-на-Дону для молодёжи открыл свои двери "Шолохов-Центр" музея-заповедника. Участники посетили обзорную экскурсию по Дому братьев Мартын.

"Наши региональные площадки форума показывают, насколько активно и осознанно молодежь региона включается в работу по сохранению исторической памяти и развитию гражданской ответственности. Здесь ребята получают возможность напрямую общаться с наставниками, героями и экспертами, видеть живые примеры служения стране и перенимать лучшие практики", - отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.

Региональные программы Всероссийского патриотического форума продлятся до 9 декабря. Мероприятия проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Ульяновской, Белгородской областях, а также Севастополе, Владивостоке, Балтийске и Рязани.