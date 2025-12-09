Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото

Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве

Пленум ВС предложил избирать Совет судей на шесть лет

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает избирать Совет судей и Высшую квалификационную коллегию судей на шесть дет, а не на четыре, передает корреспондент РИА Новости.

"Предлагается... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - говорится в постановлении.

На этот же срок планируется избирать Высшую экзаменационную комиссию по приему квалификационного экзамена на должность судьи.

Все эти органы судейского сообщества избираются на Съезде судей РФ