Пленум Верховного суда предложил созывать Съезд судей раз в шесть лет
9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает созывать Съезд судей раз в шесть лет вместо четырех, передает корреспондент РИА Новости.
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает созывать Съезд судей раз в шесть лет вместо четырех, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Предлагается внести изменения в федеральный закон... "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет", - говорится в постановлении пленума.
Теперь суд внесет соответствующий законопроект в Госдуму
.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что с учетом важности принимаемых съездом решений, необходимости организации их всесторонней и качественной реализации, обеспечения стабильной работы выборных органов судейского сообщества, а также исходя из современных политических и социально-экономических реалий предусмотренный четырехлетний срок созыва съезда представляется недостаточным.