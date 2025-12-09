Рейтинг@Mail.ru
Пленум Верховного суда предложил созывать Съезд судей раз в шесть лет - РИА Новости, 09.12.2025
10:49 09.12.2025
Пленум Верховного суда предложил созывать Съезд судей раз в шесть лет
Пленум Верховного суда предложил созывать Съезд судей раз в шесть лет
госдума рф, верховный суд рф, россия
Госдума РФ, Верховный суд РФ, Россия
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пленум Верховного суда РФ предлагает созывать Съезд судей раз в шесть лет вместо четырех, передает корреспондент РИА Новости.
"Предлагается внести изменения в федеральный закон... "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации", установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет", - говорится в постановлении пленума.
Теперь суд внесет соответствующий законопроект в Госдуму.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что с учетом важности принимаемых съездом решений, необходимости организации их всесторонней и качественной реализации, обеспечения стабильной работы выборных органов судейского сообщества, а также исходя из современных политических и социально-экономических реалий предусмотренный четырехлетний срок созыва съезда представляется недостаточным.
Геннадий Лопатин - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Лопатин возглавил Судебный департамент при Верховном суде
2 декабря, 10:13
 
Госдума РФВерховный суд РФРоссия
 
 
