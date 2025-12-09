Условия плана США по Украине стали жестче, пишет Axios

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Условия плана США по урегулированию на Украине стали жестче по территориальному вопросу, пишет портал Условия плана США по урегулированию на Украине стали жестче по территориальному вопросу, пишет портал Axios

"Украинский чиновник заявил, что американское предложение включало более жесткие условия по сравнению с предыдущими версиями по таким вопросам, как территории и контроль над Запорожской атомной электростанцией", — говорится в материале.

По данным зарубежных СМИ, инициатива США включает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение ВСУ в два раза, запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь России.

Как отметил собеседник портала, предложение Вашингтона, с точки зрения Киева, ухудшилось после встречи американской делегации с Владимиром Путиным в Москве. Он также добавил, что в новой версии мирного плана остался нерешенным вопрос гарантий безопасности.

Переговоры в Москве

На минувшей неделе Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.

Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".