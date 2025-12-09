https://ria.ru/20251209/plan-2060698702.html
В Моздоке ввели план "Ковер"
В Моздоке ввели план "Ковер" - РИА Новости, 09.12.2025
В Моздоке ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Моздоке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
2025-12-09T01:04:00+03:00
2025-12-09T01:04:00+03:00
2025-12-09T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
моздок
сергей меняйло
моздок
В Моздоке ввели план "Ковер"
В Моздоке и аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"