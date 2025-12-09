Рейтинг@Mail.ru
В Моздоке ввели план "Ковер" - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/plan-2060698702.html
В Моздоке ввели план "Ковер"
В Моздоке ввели план "Ковер" - РИА Новости, 09.12.2025
В Моздоке ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Моздоке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T01:04:00+03:00
2025-12-09T01:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
моздок
сергей меняйло
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_5b141d63b461d01ee68ac15647b6ee79.jpg
https://ria.ru/20251209/opasnost-2060698589.html
моздок
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025213_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_4a557e969355985c66acff82dcd9db52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
моздок, сергей меняйло
Специальная военная операция на Украине, Моздок, Сергей Меняйло
В Моздоке ввели план "Ковер"

В Моздоке и аэропорту Владикавказа ввели план "Ковер"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. План "Ковер" введен в Моздоке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
"В аэропорту "Владикавказ" и в Моздоке объявлен план "Ковёр", - написал он в Telegram-канале.
Также в республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета.
ЗРК Панцирь - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеМоздокСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала