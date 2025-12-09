https://ria.ru/20251209/peskov-2060807262.html
Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым
Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым - РИА Новости, 09.12.2025
Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым
Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:38:00+03:00
2025-12-09T13:38:00+03:00
2025-12-09T13:38:00+03:00
экономика
россия
дмитрий песков
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_672fb8516790aca5c028f64b5eab58d3.jpg
https://ria.ru/20251208/nds-2060638360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051621310_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4f5c32d9ab82f0bc278aa9c75b61dfe7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Владимир Путин
Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым
Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым и обоснованным