Песков назвал решение о пересмотре НДС необходимым

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Принятое решение о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) обосновано и необходимо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом в понедельник глава государства выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением.