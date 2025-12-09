https://ria.ru/20251209/peskov-2060806182.html
Понимания о возможных сроках изменения НДС нет, заявил Песков
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Понимания о возможных временных сроках, на которые повышается налог на добавленную стоимость (НДС), на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник глава государства выразил надежду, что повышение НДС до 22% будет временным решением. Это повышение произойдет с 1 января 2026 года, с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. В числе товаров, для которых сохраняется льготная ставка - продукты питания, лекарства и медицинская продукция, товары для детей, издания периодической печати, книги, племенные сельскохозяйственные животные.
"Нет, конечно", - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос, есть ли понимание, на какой срок повышается НДС.