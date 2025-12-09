https://ria.ru/20251209/peskov-2060805929.html
Контакты России и США постоянно продолжаются, заявил Песков
Контакты России и США постоянно продолжаются, заявил Песков - РИА Новости, 09.12.2025
Контакты России и США постоянно продолжаются, заявил Песков
Контакты России и США постоянно продолжаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:32:00+03:00
2025-12-09T13:32:00+03:00
2025-12-09T13:46:00+03:00
россия
сша
в мире
дмитрий песков
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1d30a374cbe7438b75f262c6e1b6d2bb.jpg
https://ria.ru/20251209/ssha-2060740001.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051620133_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_369b843379e97161929e70e2b04c4df3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, дмитрий песков, киев
Россия, США, В мире, Дмитрий Песков, Киев
Контакты России и США постоянно продолжаются, заявил Песков
Песков: контакты России и США постоянно продолжаются