13:26 09.12.2025
Песков рассказал о работе ИИ-помощника с обращениями на прямую линию Путина
Песков рассказал о работе ИИ-помощника с обращениями на прямую линию Путина
ИИ-помощник обрабатывает массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, но самые острые вопросы все равно перепроверяются... РИА Новости, 09.12.2025
россия, дмитрий песков, владимир путин, сбербанк россии, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сбербанк России, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ИИ-помощник обрабатывает массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, но самые острые вопросы все равно перепроверяются специалистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Минздрав решает вопросы россиян, поступающие на прямую линию с Путиным
Вчера, 12:55
"ГигаЧат" обрабатывает массив, но он, еще раз повторяю, он является помощником. Интеллект никогда не станет сознанием, а сознанием обладают только те самые группы специалистов - это люди, которые не жалеют себя, днем и ночью сидят, да, они используют материалы "ГигаЧата", но это все проверяется", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что риски в этом вопросе пытаются минимизировать.
"Самые острые обращения, которые помогают выявить "ГигаЧат", все равно потом проверяются", - добавил Песков.
В четверг, 4 декабря, в 15.00 мск стартовал сбор вопросов для программы, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, "ГигаЧат" Сбербанка будет расшифровывать обращения на прямую линию.
На прямую линию поступают много пожеланий здоровья Путину
Вчера, 11:46
На прямую линию поступают много пожеланий здоровья Путину
Вчера, 11:46
 
Россия Дмитрий Песков Владимир Путин Сбербанк России Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
