Песков рассказал о работе ИИ-помощника с обращениями на прямую линию Путина

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. ИИ-помощник обрабатывает массив обращений на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным, но самые острые вопросы все равно перепроверяются специалистами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямая линия Путина будет объединена с большой пресс-конференцией, которая состоится в полдень 19 декабря.

"ГигаЧат" обрабатывает массив, но он, еще раз повторяю, он является помощником. Интеллект никогда не станет сознанием, а сознанием обладают только те самые группы специалистов - это люди, которые не жалеют себя, днем и ночью сидят, да, они используют материалы "ГигаЧата", но это все проверяется", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что риски в этом вопросе пытаются минимизировать.

"Самые острые обращения, которые помогают выявить "ГигаЧат", все равно потом проверяются", - добавил Песков.