Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
13:16 09.12.2025
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Восстановить СССР невозможно, а говорить об этом - значит не проявлять уважение по отношению к союзникам по СНГ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:16:00+03:00
2025-12-09T13:16:00+03:00
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР

Песков: говорить о восстановлении СССР значит не уважать союзников по СНГ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Восстановить СССР невозможно, а говорить об этом - значит не проявлять уважение по отношению к союзникам по СНГ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Владимир Путин (президент РФ) не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом - это не проявлять уважение, собственно, к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц обосновал рост расходов на милитаризацию стран НАТО и особенно Германии страхом перед восстановлением СССР и якобы "имеющимися у России планами нападения на одну из стран альянса", не приведя этому конкретных доказательств.
Песков оценил заявления о якобы подготовке нападения России на НАТО
