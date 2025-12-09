https://ria.ru/20251209/peskov-2060800890.html
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР - РИА Новости, 09.12.2025
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Восстановить СССР невозможно, а говорить об этом - значит не проявлять уважение по отношению к союзникам по СНГ, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.12.2025
Песков раскритиковал слова Мерца о восстановлении СССР
Песков: говорить о восстановлении СССР значит не уважать союзников по СНГ