https://ria.ru/20251209/peskov-2060796980.html
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox - РИА Новости, 09.12.2025
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
Многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T13:02:00+03:00
2025-12-09T13:02:00+03:00
2025-12-09T13:12:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_f4670146ca9d5797880c2333ec3fa575.jpg
https://ria.ru/20251206/roskomnadzor-2060248414.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812529_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_f8c3dc73e1f1b5b02450d211d671130b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий песков, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
Песков: многие дети в России пишут о заблокированной игре Roblox