Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox - РИА Новости, 09.12.2025
13:02 09.12.2025 (обновлено: 13:12 09.12.2025)
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox
Песков рассказал о поступающих от детей обращениях об игре Roblox

Песков: многие дети в России пишут о заблокированной игре Roblox

© Depositphotos.com / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Многие дети в России пишут обращения о заблокированной игре Roblox, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Роскомнадзоре в среду заявили, что игровую площадку Roblox заблокировали в России из-за выявленных фактов массового и неоднократного распространения материалов с оправданием экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ-тематики*.
"Я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений (есть - ред.) по этой теме. Они есть, дети об этом пишут, об этой игре", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено
Стартовая страница игровой площадки Roblox - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки Roblox
6 декабря, 04:25
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
