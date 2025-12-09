Рейтинг@Mail.ru
13:00 09.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о якобы желании Путина восстановить СССР
В Кремле ответили на вопрос о якобы желании Путина восстановить СССР
Президент РФ Владимир Путин не хочет восстановить СССР, это невозможно, и он говорил об этом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
политика, россия, владимир путин, ссср, германия, дмитрий песков, фридрих мерц
Политика, Россия, Владимир Путин, СССР, Германия, Дмитрий Песков, Фридрих Мерц
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не хочет восстановить СССР, это невозможно, и он говорил об этом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца.
