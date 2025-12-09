https://ria.ru/20251209/peskov-2060795836.html
В Кремле ответили на вопрос о якобы желании Путина восстановить СССР
В Кремле ответили на вопрос о якобы желании Путина восстановить СССР
Президент РФ Владимир Путин не хочет восстановить СССР, это невозможно, и он говорил об этом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.12.2025
