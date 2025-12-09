Песков назвал одну из тем заседания СПЧ с участием Путина

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что темой заседания СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина будет защита прав участников СВО и членов их семей.

Ранее Песков сообщил, что Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ.

"Будут говорить и про защиту прав участников СВО, защиту прав членов их семей, о реабилитации инвалидов, развитии судов присяжных, хотят поговорить об искусственном интеллекте, риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал Песков журналистам.