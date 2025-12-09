Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал одну из тем заседания СПЧ с участием Путина - РИА Новости, 09.12.2025
12:55 09.12.2025 (обновлено: 12:58 09.12.2025)
Песков назвал одну из тем заседания СПЧ с участием Путина
Песков назвал одну из тем заседания СПЧ с участием Путина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что темой заседания СПЧ с участием президента РФ Владимира Путина будет защита прав участников СВО и членов их семей.
Ранее Песков сообщил, что Путин во вторник проведет заседание с членами СПЧ.
"Будут говорить и про защиту прав участников СВО, защиту прав членов их семей, о реабилитации инвалидов, развитии судов присяжных, хотят поговорить об искусственном интеллекте, риски применения искусственного интеллекта в социально значимых сферах и меры по обеспечению прозрачности алгоритмов искусственного интеллекта", - сказал Песков журналистам.
Он также сообщил, что на заседании СПЧ также обсудят совершенствование правил дорожного движения для курьеров, совершенствовании системы проактивного предоставления межнациональной поддержки, паллиативной помощи и другое.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин подписал указ о ротации в СПЧ
8 декабря, 21:03
 
ПолитикаРоссияДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
