МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году, индексация предусмотрена в январе и октябре, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"Для этого учитывают оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячную надбавку или процентную надбавку за выслугу лет", - подчеркнул он.