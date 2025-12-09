Рейтинг@Mail.ru
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году - РИА Новости, 09.12.2025
02:51 09.12.2025
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году - РИА Новости, 09.12.2025
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году, индексация предусмотрена в январе и октябре, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин... РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
алексей говырин
госдума рф
единая россия
россия
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году

Депутат Говырин: военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военные пенсии в России проиндексируют дважды в 2026 году, индексация предусмотрена в январе и октябре, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В 2026 году вырастут и военные пенсии. С начала года коэффициент денежного довольствия в расчете увеличится до 93,59%, а в октябре ожидается дополнительное повышение, которое пройдет как уточнение в рамках бюджета", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что по действующему законодательству военные пенсии исчисляют, исходя из денежного довольствия военнослужащих.
"Для этого учитывают оклад по воинской должности, оклад по воинскому званию (без учета повышения окладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и в других особых условиях) и ежемесячную надбавку или процентную надбавку за выслугу лет", - подчеркнул он.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Страховые пенсии россиян проиндексируют на 7,6 процента
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала