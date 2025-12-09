Названы причины роста цен на оперативную память в мире

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на оперативную память и флеш-накопители росли на мировом рынке в октябре-ноябре, и такая динамика сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со стороны дата-центров и разработчиков моделей искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости ведущий менеджер категории "Комплектующие для ПК" ритейлера "М.Видео" Арсен Гайдарилов.

"Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 года, и эта тенденция, по оценкам производителей, сохранится в ближайшие месяцы", - сказал он.

По его словам, мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается: "резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-моделей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD". Сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше оперативной памяти, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен.

Параллельно ведущие производители накопителей - Samsung , SK Hynix, Micron - переориентируют фабрики на более производительные и востребованные стандарты, постепенно сокращая выпуск менее маржинальных линеек, включая оперативную память DDR4.

Эксперт отмечает, что ситуация в сегменте флеш-накопителей развивается аналогично: цены на пластины для такой памяти на мировом рынке уже выросли на 20-60% из-за высокого спроса на корпоративные SSD, используемые в серверах для ИИ.

Так, на розничном рынке изменения проявляются динамично: каждая новая партия памяти, SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, поэтому рост выглядит ступенчатым. При этом заметна неоднородность - в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за чего динамика отличается у разных поставщиков и брендов.