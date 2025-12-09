Рейтинг@Mail.ru
Названы причины роста цен на оперативную память в мире - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/pamyat-2060713092.html
Названы причины роста цен на оперативную память в мире
Названы причины роста цен на оперативную память в мире - РИА Новости, 09.12.2025
Названы причины роста цен на оперативную память в мире
Цены на оперативную память и флеш-накопители росли на мировом рынке в октябре-ноябре, и такая динамика сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T05:27:00+03:00
2025-12-09T05:27:00+03:00
м.видео
samsung
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_1540f38c2fc4ef04641aa826601f8459.jpg
https://ria.ru/20250805/kitaj-2033518156.html
https://ria.ru/20250729/yunusov-2031987743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150632/72/1506327203_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_5b7d9f82671933ba4afe9da860331eb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
м.видео, samsung
М.Видео, Samsung
Названы причины роста цен на оперативную память в мире

РИА Новости: цены на оперативную память растут из-за спроса разработчиков ИИ

© Fotolia / altmisМикропроцессор
Микропроцессор - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Fotolia / altmis
Микропроцессор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Цены на оперативную память и флеш-накопители росли на мировом рынке в октябре-ноябре, и такая динамика сохранится в ближайшие месяцы из-за высокого спроса со стороны дата-центров и разработчиков моделей искусственного интеллекта, рассказал РИА Новости ведущий менеджер категории "Комплектующие для ПК" ритейлера "М.Видео" Арсен Гайдарилов.
"Цены на оперативную память DRAM, высокопроизводительную HBM и флэш-память NAND уверенно растут на мировом рынке на протяжении октября-ноября 2025 года, и эта тенденция, по оценкам производителей, сохранится в ближайшие месяцы", - сказал он.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
В Китае создали первый в мире мозгоподобный компьютер
5 августа, 16:48
По его словам, мировой рынок памяти сейчас активно перестраивается: "резко выросли потребности дата-центров и разработчиков ИИ-моделей, которым требуются огромные объемы высокопроизводительной памяти и быстрых серверных SSD". Сегмент ИИ-инфраструктуры потребляет значительно больше оперативной памяти, чем традиционные вычислительные системы, что создает дефицит и приводит к устойчивому повышению контрактных цен.
Параллельно ведущие производители накопителей - Samsung, SK Hynix, Micron - переориентируют фабрики на более производительные и востребованные стандарты, постепенно сокращая выпуск менее маржинальных линеек, включая оперативную память DDR4.
Эксперт отмечает, что ситуация в сегменте флеш-накопителей развивается аналогично: цены на пластины для такой памяти на мировом рынке уже выросли на 20-60% из-за высокого спроса на корпоративные SSD, используемые в серверах для ИИ.
Так, на розничном рынке изменения проявляются динамично: каждая новая партия памяти, SSD и видеокарт приходит по более высоким закупочным ценам, поэтому рост выглядит ступенчатым. При этом заметна неоднородность - в продаже еще остаются партии, закупленные по старым контрактным ценам, из-за чего динамика отличается у разных поставщиков и брендов.
"В целом повышение цен уже затрагивает оперативную память, SSD-накопители, видеокарты, готовые ПК, серверы и другую технику, в производстве которой используются чипы DRAM, GDDR, HBM и NAND. Мы рекомендуем всем клиентам, которые планировали в будущем покупки гаджетов с большим объемом памяти, совершить их в ближайшее время", - сказал Гайдарилов.
Сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации Росатом Руслан Юнусов - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Руслан Юнусов: все ближе день, когда квантовый компьютер покажет пользу
29 июля, 11:00
 
М.ВидеоSamsung
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала