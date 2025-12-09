Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отель-усадьба "Времена года", который располагается в Торопецком округе Тверской области, занял второе место в номинации "Лучший бутик-отель" национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Церемония награждения прошла в Москве. В этом году за звание лучших боролись более 500 проектов из 50 регионов России и стран СНГ. В первую тройку также вошли отель из Красной Поляны и Тулы.

В Верхневолжье ведется активная работа по созданию новых средств размещения туристов и развитию уже действующих объектов в муниципалитетах. В том числе благодаря обеспечению комфортных условий для отдыха количество гостей, посещающих Тверскую область, ежегодно растет.

Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в ноябре подчеркнул, что с 2017 года в Верхневолжье число туристов, побывавших в регионе, увеличилось вдвое, а в этом году планируется преодолеть рубеж в три миллиона гостей.

"Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5% доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%", – подчеркнул тогда он.

Отель-усадьба "Времена года" – это часть историко-культурного кластера "Озеро Наговье", который включает в себя и другие ключевые туробъекты: усадьбу генерала Алексея Куропаткина, Музей артиллерии под открытым небом, Музей Торопецкой земли дохристианского периода, спортивный комплекс, пасеку, экоферму, вольеры и живописные экотропы.

В 2023 и 2025 годах на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения между правительством Тверской области и ООО "Парма" о сотрудничестве по развитию проекта, что имеет важное значение для привлечения туристов в регион, сохранения богатейшего исторического наследия, развития туризма и инфраструктуры древнего Торопецкого края.