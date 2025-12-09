Рейтинг@Mail.ru
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
16:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/otel-2060860636.html
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 09.12.2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Отель-усадьба "Времена года", который располагается в Торопецком округе Тверской области, занял второе место в номинации "Лучший бутик-отель" национальной... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:02:00+03:00
2025-12-09T16:02:00+03:00
тверская область
россия
москва
красная поляна
дмитрий чернышенко
виталий королев
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060855077_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_3f2ddc08b1dfca5835d0a87464918bd7.jpg
https://ria.ru/20251208/proekt-2060641930.html
https://ria.ru/20251209/premiya-2060844139.html
россия
москва
красная поляна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060855077_0:642:2048:2178_1920x0_80_0_0_94dfc10b6c5e3a6b22766a79bb15c0c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, красная поляна, дмитрий чернышенко, виталий королев, снг
Тверская область, Россия, Москва, Красная Поляна, Дмитрий Чернышенко, Виталий Королев, СНГ
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025

Отель Тверской области завоевал награду Russian Traveler Awards 2025

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиТверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Тверской отель-усадьба завоевал награду Russian Traveler Awards 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Отель-усадьба "Времена года", который располагается в Торопецком округе Тверской области, занял второе место в номинации "Лучший бутик-отель" национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Церемония награждения прошла в Москве. В этом году за звание лучших боролись более 500 проектов из 50 регионов России и стран СНГ. В первую тройку также вошли отель из Красной Поляны и Тулы.
Ученики школы - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Проект "Билет в будущее" привлек более 20 тысяч школьников Верхневолжья
8 декабря, 17:48
В Верхневолжье ведется активная работа по созданию новых средств размещения туристов и развитию уже действующих объектов в муниципалитетах. В том числе благодаря обеспечению комфортных условий для отдыха количество гостей, посещающих Тверскую область, ежегодно растет.
Временно исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев на встрече с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко в ноябре подчеркнул, что с 2017 года в Верхневолжье число туристов, побывавших в регионе, увеличилось вдвое, а в этом году планируется преодолеть рубеж в три миллиона гостей.
"Мы уже решили задачу, поставленную президентом Российской Федерации, по не менее чем 5% доле туризма в валовом региональном продукте. Наш регион занимает 1 место среди субъектов Российской Федерации с показателем 7,7%", – подчеркнул тогда он.
Отель-усадьба "Времена года" – это часть историко-культурного кластера "Озеро Наговье", который включает в себя и другие ключевые туробъекты: усадьбу генерала Алексея Куропаткина, Музей артиллерии под открытым небом, Музей Торопецкой земли дохристианского периода, спортивный комплекс, пасеку, экоферму, вольеры и живописные экотропы.
В 2023 и 2025 годах на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны соглашения между правительством Тверской области и ООО "Парма" о сотрудничестве по развитию проекта, что имеет важное значение для привлечения туристов в регион, сохранения богатейшего исторического наследия, развития туризма и инфраструктуры древнего Торопецкого края.
Премия Russian Traveler Awards 2025 учреждена в рамках президентского национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Семь работников ЖКХ Верхневолжья удостоили премии губернатора области
Вчера, 15:21
 
Тверская областьРоссияМоскваКрасная ПолянаДмитрий ЧернышенкоВиталий КоролевСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала