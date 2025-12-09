https://ria.ru/20251209/orkhideya-2060857436.html
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею - РИА Новости, 09.12.2025
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
Редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" представили во вторник в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
Орхидею Масдеваллию «птичье яйцо» представили в ботаническом саду МГУ
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости.
Редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" представили во вторник в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщили
в пресс-службе ботсада.
"Девятого декабря в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" представили редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" (Masdevallia ova-avis). Посетители могут увидеть ценное растение в стеклянной витрине", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что эта орхидея родом из эквадорских провинций Пичинча и Асуай, где она встречается на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2500 метров. "В природных условиях растение переносит ночные температуры около плюс 10 и дневные до плюс 24 круглый год", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, главная особенность орхидеи - характерная овальная форма цветка, из-за которой вид выделяется среди всех представителей рода Masdevallia и считается коллекционной редкостью.
"С 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" состоится крупнейший в России
ежегодный Фестиваль орхидей", - добавили в пресс-службе.