В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
Хорошие новости
 
15:51 09.12.2025
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
В Аптекарском огороде в Москве представили редкую орхидею
Редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" представили во вторник в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"
хорошие новости
общество
россия
москва
общество, россия, москва
Хорошие новости, Общество, Россия, Москва
© Фото : Аптекарский огород МГУ/TelegramОрхидея Масдеваллия в Аптекарском огороде
© Фото : Аптекарский огород МГУ/Telegram
Орхидея Масдеваллия в Аптекарском огороде
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" представили во вторник в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород", сообщили в пресс-службе ботсада.
"Девятого декабря в пальмовой оранжерее ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" представили редкую орхидею Масдеваллию "птичье яйцо" (Masdevallia ova-avis). Посетители могут увидеть ценное растение в стеклянной витрине", - рассказали журналистам в пресс-службе.
Там отметили, что эта орхидея родом из эквадорских провинций Пичинча и Асуай, где она встречается на деревьях в высокогорных лесах Анд на высоте до 2500 метров. "В природных условиях растение переносит ночные температуры около плюс 10 и дневные до плюс 24 круглый год", - добавили в пресс-службе.
Уточняется, главная особенность орхидеи - характерная овальная форма цветка, из-за которой вид выделяется среди всех представителей рода Masdevallia и считается коллекционной редкостью.
"С 27 декабря по 1 марта в "Аптекарском огороде" состоится крупнейший в России ежегодный Фестиваль орхидей", - добавили в пресс-службе.
