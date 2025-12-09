https://ria.ru/20251209/orenburzhe-2060751549.html
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали - РИА Новости, 09.12.2025
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
Суд в Оренбургской области оштрафовал на 150 тысяч рублей грузинский ресторан за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T10:47:00+03:00
2025-12-09T10:47:00+03:00
2025-12-09T10:47:00+03:00
происшествия
оренбургская область
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058014565.html
оренбургская область
оренбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3f5ed024e3c87da0059800adbe1f586.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, оренбург
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за изображение хинкали вместо куполов храма