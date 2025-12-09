Рейтинг@Mail.ru
10:47 09.12.2025
Ресторан в Оренбурге оштрафовали за оскорбительную рекламу с хинкали
происшествия, оренбургская область, оренбург
Происшествия, Оренбургская область, Оренбург
Статуя богини правосудия. Архивное фото
УФА, 9 дек – РИА Новости. Суд в Оренбургской области оштрафовал на 150 тысяч рублей грузинский ресторан за изображение хинкали вместо куполов храма, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Ранее горожане пожаловались в полицию на рекламные листовки грузинского ресторана "Нино Вано", на которых на стилизованном изображении Собора Василия Блаженного вместо куполов нарисовали хинкали.
Административное дело о нарушении законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях рассмотрел 1-й участок Ленинского районного суда Оренбурга.
В объединенной пресс-службе судов Оренбургской области журналистам рассказали, что представитель компании обвинил в правонарушении дизайнера листовки, а тот в свою очередь заявил, что макет сгенерировали нейросети.
"По решению суда ресторан оштрафован на 150 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе судов.
