Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика
Цветущие поля в Омской области - РИА Новости, 1920
Омская область
 
11:30 09.12.2025
Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика
Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика - РИА Новости, 09.12.2025
Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика
Губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник регионального пограничного управления ФСБ России Сергей Махорин вручили орден Мужества... РИА Новости, 09.12.2025
омская область
россия
омская область
виталий хоценко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика

В Омске вручили орден Мужества пограничнику и семье погибшего прапорщика

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской областиЦеремония награждения защитников Родины в погрануправлении ФСБ России по Омской области
Церемония награждения защитников Родины в погрануправлении ФСБ России по Омской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области
Церемония награждения защитников Родины в погрануправлении ФСБ России по Омской области
ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник регионального пограничного управления ФСБ России Сергей Махорин вручили орден Мужества капитану-пограничнику, а также семье погибшего прапорщика, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.
Церемония награждения защитников Родины состоялась во вторник в погрануправлении ФСБ России по Омской области. Хоценко и Махорин вручили высокие государственные награды. Первый орден Мужества был лично вручен капитану-пограничнику за проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач. Военный организовал эвакуацию раненых и погибших сослуживцев, преодолев опасный путь под огнем противника. Также он лично оказал первую медицинскую помощь пострадавшим и не допустил потерь среди личного состава.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Хоценко: в Омской области сохранят жилищные субсидии для молодых семей
1 декабря, 11:29
"Посмертно орден Мужества присвоен прапорщику Олжасу Сейтахметову. Его подвиг - в героической защите сослуживцев: прикрыв их огнем из автомата и поразив ударный беспилотник противника, он обеспечил эвакуацию раненых, а в бою 1 июля 2025 года погиб, исполнив свой долг до конца. Награда сегодня была передана родителям героя – Алтынай Сембаевне и Исляму Бектасовичу Сейтахметовым", – говорится в сообщении.
Орден Мужества – одна из самых почитаемых наград России. Ее получают за поступки, совершенные в условиях смертельной опасности, за способность сохранять честь и стойкость, когда ценой выбора может стать собственная жизнь
"Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, судьбы героев Отечества – важнейший моральный ориентир и опора для будущего. Наш долг – знать их имена и сохранять память о них. Такие герои приближают победу России, которая будет за нами!" – сказал Хоценко.
Махорин подчеркнул, что в настоящее время сотрудники пограничного управления совместно с подразделениями Вооруженных сил РФ с честью выполняют задачи специальной военной операции.
Председатель Государственного фонда Защитники Отечества Анна Цивилева и губернатор Омской области Виталий Хоценко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Хоценко и Цивилева обсудили меры поддержки участников СВО
28 ноября, 19:38
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
