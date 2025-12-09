Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика

ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко и начальник регионального пограничного управления ФСБ России Сергей Махорин вручили орден Мужества капитану-пограничнику, а также семье погибшего прапорщика, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Омской области.

Церемония награждения защитников Родины состоялась во вторник в погрануправлении ФСБ России по Омской области. Хоценко и Махорин вручили высокие государственные награды. Первый орден Мужества был лично вручен капитану-пограничнику за проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач. Военный организовал эвакуацию раненых и погибших сослуживцев, преодолев опасный путь под огнем противника. Также он лично оказал первую медицинскую помощь пострадавшим и не допустил потерь среди личного состава.

"Посмертно орден Мужества присвоен прапорщику Олжасу Сейтахметову. Его подвиг - в героической защите сослуживцев: прикрыв их огнем из автомата и поразив ударный беспилотник противника, он обеспечил эвакуацию раненых, а в бою 1 июля 2025 года погиб, исполнив свой долг до конца. Награда сегодня была передана родителям героя – Алтынай Сембаевне и Исляму Бектасовичу Сейтахметовым", – говорится в сообщении.

Орден Мужества – одна из самых почитаемых наград России. Ее получают за поступки, совершенные в условиях смертельной опасности, за способность сохранять честь и стойкость, когда ценой выбора может стать собственная жизнь

"Как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, судьбы героев Отечества – важнейший моральный ориентир и опора для будущего. Наш долг – знать их имена и сохранять память о них. Такие герои приближают победу России, которая будет за нами!" – сказал Хоценко.