Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/opros-2060866883.html
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2025
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа увеличился до 41% после недавнего антирекорда, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:21:00+03:00
2025-12-09T16:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_444e0052b7b6ec1783085a3edc2e600e.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060840660.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201038_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8b8d6cf2626919c2c1b28e1677adeaf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос

Опрос: рейтинг одобрения Трампа вырос до 41% после недавнего антирекорда

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа увеличился до 41% после недавнего антирекорда, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos.
В конце ноября опрос компании Gallup показал, что рейтинг Трампа обновил антирекорд его второго срока в Белом доме - американского лидера поддерживали всего 36% американцев.
Согласно новому опросу, работу Трампа одобряют 41% респондентов. Среди его однопартийцев, республиканцев, этот показатель составляет 85%.
Опрос проводился онлайн в течение шести дней до 8 декабря среди 4434 совершеннолетних жителей США. Погрешность составляет два процентных пункта.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Трамп назвал причину, из-за которой переговоры по Украине идут сложно
Вчера, 15:09
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала