https://ria.ru/20251209/opros-2060866883.html
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос - РИА Новости, 09.12.2025
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа увеличился до 41% после недавнего антирекорда, следует из опроса, проведенного агентством Рейтер и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:21:00+03:00
2025-12-09T16:21:00+03:00
2025-12-09T16:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201038_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_444e0052b7b6ec1783085a3edc2e600e.jpg
https://ria.ru/20251209/tramp-2060840660.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201038_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_8b8d6cf2626919c2c1b28e1677adeaf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Рейтинг одобрения Трампа вырос до 41 процента, показал опрос
Опрос: рейтинг одобрения Трампа вырос до 41% после недавнего антирекорда