Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года - РИА Новости, 09.12.2025
11:59 09.12.2025
Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года
Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года - РИА Новости, 09.12.2025
Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года
Половина (52%) россиян назвали героями 2025 года военнослужащих в горячих точках, 45% - врачей и медицинских работников, 40% - сотрудников МЧС, согласно опросу... РИА Новости, 09.12.2025
общество
россия
валерий федоров
вциом
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
общество, россия, валерий федоров, вциом, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Валерий Федоров, ВЦИОМ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года

ВЦИОМ: россияне назвали героями 2025 года военных и врачей

© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыВрачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского во время уникальной операции по удалению ребра через миниатюрные проколы
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского во время уникальной операции по удалению ребра через миниатюрные проколы - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского во время уникальной операции по удалению ребра через миниатюрные проколы. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Половина (52%) россиян назвали героями 2025 года военнослужащих в горячих точках, 45% - врачей и медицинских работников, 40% - сотрудников МЧС, согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению 52% респондентов, героями этого года можно назвать военнослужащих в горячих точках, 45% назвали врачей и медработников, 40% - сотрудников МЧС, спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 19% - волонтеров и соцработников, 18% - полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников.
Кроме того, 13% опрошенных отметили, что считают героями учителей, 11% - ученых-вирусологов, разработчиков вакцин, 8% - режиссеров, писателей, журналистов, открыто говорящих об острых проблемах общества, 5% - политиков, которые борются с несправедливостью в обществе.
Героизмом, по словам 31% россиян, можно назвать жертвенность и личный риск. 20% ответили, что героизм - это защита Родины, 10% респондентов считают, что это спасение жизни других людей и их защита.
Каждый десятый (10%) опрошенный отметил, что в связи с тем, что 2025 год был объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества, в стране вырос патриотизм, народ сплотился, 9% отметили изменения в оформлении городов, по 7% - проведение патриотических мероприятий и появления в СМИ и публичном поле больше информации о войне.
Как отметил генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров, в условиях военных действий и высокого риска для жизни понятие героизма в России сейчас связывается главным образом с тремя профессиональными группами.
"Во-первых, это военнослужащие, защищающие нашу страну и ее народ. Во-вторых, это спасатели, рискующие собой при спасении жизни других. И в-третьих, это врачи и другие медицинские специалисты. Героизм ученых, изобретателей, учителей и прочих пока меркнет по сравнению с ними. Можно ожидать, что после завершения СВО профиль героизма несколько расширится", - прокомментировал результаты опроса Федоров.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 ноября 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ОбществоРоссияВалерий ФедоровВЦИОММЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
