Опрос показал, кого россияне считают героями 2025 года

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Половина (52%) россиян назвали героями 2025 года военнослужащих в горячих точках, 45% - врачей и медицинских работников, 40% - сотрудников МЧС, согласно опросу Аналитического центра ВЦИОМ, который есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению 52% респондентов, героями этого года можно назвать военнослужащих в горячих точках, 45% назвали врачей и медработников, 40% - сотрудников МЧС , спасающих попавших в чрезвычайные ситуации, 19% - волонтеров и соцработников, 18% - полицейских, рисковавших своей жизнью при обезвреживании преступников.

Кроме того, 13% опрошенных отметили, что считают героями учителей, 11% - ученых-вирусологов, разработчиков вакцин, 8% - режиссеров, писателей, журналистов, открыто говорящих об острых проблемах общества, 5% - политиков, которые борются с несправедливостью в обществе.

Героизмом, по словам 31% россиян, можно назвать жертвенность и личный риск. 20% ответили, что героизм - это защита Родины, 10% респондентов считают, что это спасение жизни других людей и их защита.

Каждый десятый (10%) опрошенный отметил, что в связи с тем, что 2025 год был объявлен Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Годом защитника Отечества, в стране вырос патриотизм, народ сплотился, 9% отметили изменения в оформлении городов, по 7% - проведение патриотических мероприятий и появления в СМИ и публичном поле больше информации о войне.

Как отметил генеральный директор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров , в условиях военных действий и высокого риска для жизни понятие героизма в России сейчас связывается главным образом с тремя профессиональными группами.

"Во-первых, это военнослужащие, защищающие нашу страну и ее народ. Во-вторых, это спасатели, рискующие собой при спасении жизни других. И в-третьих, это врачи и другие медицинские специалисты. Героизм ученых, изобретателей, учителей и прочих пока меркнет по сравнению с ними. Можно ожидать, что после завершения СВО профиль героизма несколько расширится", - прокомментировал результаты опроса Федоров.