Рейтинг@Mail.ru
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 09.12.2025 (обновлено: 04:29 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/opravdanie-2060710454.html
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма - РИА Новости, 09.12.2025
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма
Второй восточный окружной военный суд с постоянным судебным присутствием в Новосибирске заочно приговорил к 12 годам колонии бывшего депутата Госдумы РФ Илью... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:28:00+03:00
2025-12-09T04:29:00+03:00
происшествия
россия
новосибирск
брянская область
илья пономарев
youtube
госдума рф
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130326/03/1303260314_0:62:3000:1750_1920x0_80_0_0_b39b532950fde5a671ccf44710996848.jpg
https://ria.ru/20251208/mvd-2060546437.html
https://ria.ru/20251208/sud-2060530485.html
https://ria.ru/20251205/inoagent-2059949244.html
россия
новосибирск
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130326/03/1303260314_336:0:3000:1998_1920x0_80_0_0_9576555b6feca5bbaa222ea23e8cddca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, новосибирск, брянская область, илья пономарев, youtube, госдума рф, telegram
Происшествия, Россия, Новосибирск, Брянская область, Илья Пономарев, YouTube, Госдума РФ, Telegram
Пономарев* получил 12 лет за оправдание терроризма

Суд в Новосибирске дал 12 лет Илье Пономареву за оправдание терроризма

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИлья Пономарев*
Илья Пономарев* - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Илья Пономарев*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 9 дек – РИА Новости. Второй восточный окружной военный суд с постоянным судебным присутствием в Новосибирске заочно приговорил к 12 годам колонии бывшего депутата Госдумы РФ Илью Пономарева* (признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов) по делу о публичном оправдании терроризма и нарушении деятельности иноагента, сообщает суд.
"С учетом назначенного Пономареву* наказания по приговору 2-го Западного окружного военного суда от 11 сентября 2024 года, суд окончательно назначил Пономареву* наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, на срок 5 лет", - говорится в сообщении в Telegram-канале суда.
Денис Катаев* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
МВД объявило в розыск журналиста-иноагента Катаева*
Вчера, 12:55
Пономарев* обвинялся по части 2 статьи 330.1 УК РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание или пропаганда терроризма). Второй западный окружной военный суд в сентябре 2024 года заочно приговорил Пономарева* к 10 годам колонии за оправдание терроризма и распространение заведомо ложной информации о российской армии.
В суде отметили, что Пономарев*, находясь вне пределов РФ, руководствуясь мотивом политической ненависти, опубликовал в Telegram-канале и на видеоплатформе YouTube видеоролик, на котором одобрил деятельность украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"** (РДК, запрещена в РФ), которая в тот же день совершила вооруженное нападение на территорию Брянской области, а также призвал к вступлению в эту организацию.
В соответствии с приговором 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 года это нападение признано террористическим актом, а данная организация – террористической.
Илья Яшин* - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Прокурор попросил дать Яшину* срок за уклонение от обязанностей иноагента
Вчера, 12:12
"Кроме того, Пономарев*, признанный в октябре 2022 года иностранным агентом и осуществляющий политическую деятельность, будучи дважды привлеченным в течение 2023 года к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, 30 января и 30 июля 2024 года на своей странице в мессенджере Telegram разместил текстовые материалы на политическую тему, направленные на российскую аудиторию, без указания, что эти материалы (информация) произведены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются деятельности такого агента", - добавили в суде.
Следственное управление ФСБ также возбудило против Пономарева* и других лиц уголовное дело по статьям о насильственном захвате власти, а также организации террористического сообщества и участии в нем. Дело возбудили на основе данных об учреждении Пономаревым* в Польше в 2022 году политического движения "Съезд народных депутатов" (Kongres Deputowanych Ludowych)**, деятельность которого признана нежелательной в России.
Экс-депутат Госдумы Пономарев* бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом – на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск и заочно арестован за распространение фейков о ВС РФ. Росфинмониторинг внес Пономарева* в реестр террористов и экстремистов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ
** Запрещенная в России террористическая организация
Актриса Яна Троянова* - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Яна Троянова* обжаловала отказ снять с нее статус иноагента
5 декабря, 07:45
 
ПроисшествияРоссияНовосибирскБрянская областьИлья ПономаревYouTubeГосдума РФTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала