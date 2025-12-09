https://ria.ru/20251209/operator-2060789220.html
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
Компания-оператор газопровода "Турецкий поток" начала переезд из Нидерландов в Венгрию, ее работы не ограничивают санкции, заявил венгерский министр иностранных РИА Новости, 09.12.2025
в мире
нидерланды
венгрия
россия
петер сийярто
газпром
турецкий поток
В мире, Нидерланды, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток
