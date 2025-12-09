Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию

БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Турецкий поток" начала переезд из Нидерландов в Венгрию, ее работы не ограничивают санкции, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.