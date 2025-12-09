Рейтинг@Mail.ru
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию - РИА Новости, 09.12.2025
12:42 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/operator-2060789220.html
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию - РИА Новости, 09.12.2025
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию
Компания-оператор газопровода "Турецкий поток" начала переезд из Нидерландов в Венгрию, ее работы не ограничивают санкции, заявил венгерский министр иностранных РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:42:00+03:00
2025-12-09T12:42:00+03:00
в мире, нидерланды, венгрия, россия, петер сийярто, газпром, турецкий поток
В мире, Нидерланды, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток
Оператор "Турецкого потока" начал переезд в Венгрию

Сийярто: оператор "Турецкого потока" начал переезд из Нидерландов в Венгрию

© Фото : TurkStream/Vladimir SolntsevСтроительство газопровода "Турецкий поток"
Строительство газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Фото : TurkStream/Vladimir Solntsev
Строительство газопровода "Турецкий поток". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 дек - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Турецкий поток" начала переезд из Нидерландов в Венгрию, ее работы не ограничивают санкции, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Вчера некоторые пытались распространять пугающие истории о компании, эксплуатирующей газопровод "Турецкий поток". А теперь хорошие новости: начался переезд компании из Нидерландов в Венгрию, и её работа не ограничена никакими санкциями", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Окружной суд Амстердама в понедельник арестовал активы принадлежащего "Газпрому" оператора газопровода "Турецкий поток" South Stream Transport.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Компрессорная станция Русская, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Загрузка "Турецкого потока" сохранилась на уровне 96 процентов
16 ноября, 17:57
 
В миреНидерландыВенгрияРоссияПетер СийяртоГазпромТурецкий поток
 
 
