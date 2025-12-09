https://ria.ru/20251209/opasnost-2060717038.html
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.12.2025
В Липецкой области отменили опасность атаки БПЛА
Желтый уровень воздушной опасности отменен на всей территории Липецкой области, сообщает ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 09.12.2025
