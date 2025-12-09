https://ria.ru/20251209/opasnost-2060709480.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.12.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:12:00+03:00
2025-12-09T04:12:00+03:00
2025-12-09T04:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ивановская область
ивановская область
безопасность, ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА