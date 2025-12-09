https://ria.ru/20251209/opasnost-2060709255.html
В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Мордовии, сообщает правительство региона. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T04:09:00+03:00
2025-12-09T04:09:00+03:00
2025-12-09T04:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика мордовия
Новости
На территории Мордовии объявили беспилотную опасность