https://ria.ru/20251209/opasnost-2060708663.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 09.12.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена на территории Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:58:00+03:00
2025-12-09T03:58:00+03:00
2025-12-09T03:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_0:48:2394:1395_1920x0_80_0_0_d7598fbc80715a75b14d0f09655d81fc.jpg
https://ria.ru/20251209/opasnost-2060701581.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922946025_257:0:2380:1592_1920x0_80_0_0_4369e386b0b58d005075cd502d8b71aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Дмитрий Миляев
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Тульской области объявили опасность атаки БПЛА