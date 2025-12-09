Рейтинг@Mail.ru
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 09.12.2025 (обновлено: 22:13 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/oon-2060967854.html
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН - РИА Новости, 09.12.2025
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН
И РФ, и Украина должны сделать трудный выбор для окончания конфликта, заявила зампредставителя США при Всемирной Организации Дженнифер Лосетта. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T22:09:00+03:00
2025-12-09T22:13:00+03:00
в мире
москва
киев
украина
оон
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg
https://ria.ru/20251209/zelenskiy-2060900616.html
москва
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, киев, украина, оон, мирный план сша по украине
В мире, Москва, Киев, Украина, ООН, Мирный план США по Украине
Москве и Киеву нужно сделать трудный выбор, заявили в миссии США при ООН

Лосетта: переговоры США с Москвой и Киевом носят комплексный и сложный характер

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ООН, 9 дек – РИА Новости. И РФ, и Украина должны сделать трудный выбор для окончания конфликта, заявила зампредставителя США при Всемирной Организации Дженнифер Лосетта.
"Обеим сторонам придется сделать трудный выбор, чтобы положить конец войне. Наша цель - положить конец войне и добиться взаимоприемлемого мирного соглашения, которое сделает Украину суверенной и независимой и предоставит возможность для реального процветания", – сказала она в ходе заседания Совбеза ООН по Украине.
Лосетта отметила, что переговоры США с Москвой и Киевом об украинском урегулировании носят комплексный и сложный характер.
"США ведут неустанную челночную дипломатию, пытаясь сузить разногласия между Москвой и Киевом. Мы также хотим подтолкнуть стороны к согласованию ряда условий. Эти дискуссии являются сложными, но они продолжаются", – подчеркнула дипломат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США раскрыли, что думают о Зеленском в Белом доме
Вчера, 17:29
 
В миреМоскваКиевУкраинаООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала