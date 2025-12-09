Рейтинг@Mail.ru
Подавляющее большинство украинцев не хочет воевать, считает Небензя - РИА Новости, 09.12.2025
19:45 09.12.2025 (обновлено: 19:53 09.12.2025)
Подавляющее большинство украинцев не хочет воевать, считает Небензя
Подавляющее большинство украинцев не хочет воевать, считает Небензя
василий небензя
украина
в мире
киев
россия
мирный план сша по украине
оон
украина
киев
россия
василий небензя, украина, в мире, киев, россия, мирный план сша по украине, оон
Василий Небензя, Украина, В мире, Киев, Россия, Мирный план США по Украине, ООН
Подавляющее большинство украинцев не хочет воевать, считает Небензя

Небензя: украинцы не хотят воевать за узурпировавшую власть клику

© AP Photo / Seth WenigВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 9 дек – РИА Новости. Подавляющее большинство жителей Украины не желают продолжать боевые действия в интересах узурпировавшей власть правящей группы, заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Ясно, что украинцам, подавляющее большинство которых не хочет воевать за узурпировавшую власть клику, просто не дадут прекратить это военное безумие", - сказал Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.
При этом дипломат подчеркнул, что европейские кураторы Киева, заставляя Украину отвергать предлагаемые ей условия мирного соглашения, заботятся отнюдь не об интересах этой страны.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
"Помощи не будет". Власти Украины раскрыли украинцам неудобную правду
8 декабря, 08:00
 
Василий НебензяУкраинаВ миреКиевРоссияМирный план США по УкраинеООН
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
