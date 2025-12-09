Рейтинг@Mail.ru
Гражданским служащим военных судов повысят оклады с 1 января
00:14 09.12.2025
Гражданским служащим военных судов повысят оклады с 1 января
Гражданским служащим военных судов повысят оклады с 1 января - РИА Новости, 09.12.2025
Гражданским служащим военных судов повысят оклады с 1 января
Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов, которые находятся за пределами России, повысят с 1 января 2026 года на 50%, следует из указа президента РФ... РИА Новости, 09.12.2025
россия
владимир путин
https://ria.ru/20251207/zarplata-2060383062.html
россия
россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Гражданским служащим военных судов повысят оклады с 1 января

Оклады гражданских служащих в военных судах за пределами РФ повысят с 1 января

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Оклады гражданских служащих аппаратов военных судов, которые находятся за пределами России, повысят с 1 января 2026 года на 50%, следует из указа президента РФ Владимира Путина.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Указ направлен на повышение социальной защищенности федеральных государственных гражданских служащих аппаратов военных судов, находящихся за пределами РФ.
"Постановляю: выплачивать федеральным государственным гражданским служащим аппаратов военных судов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, должностные оклады, установленные указом президента Российской Федерации от 25 июля 2006 года Nº 763 "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих", с повышением на 50 процентов", - говорится в документе.
Также установлено, что это повышение должностных окладов не учитывается при определении размеров пенсии за выслугу лет и единовременного поощрения в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет.
Указ вступает в силу с 1 января 2026 года.
Россия, Владимир Путин
 
 
