В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 09.12.2025
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 09.12.2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В трех аэропортах ввели ограничения на полеты
