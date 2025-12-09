https://ria.ru/20251209/obstrel-2060718633.html
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Число погибших от обстрелов со стороны Таиланда мирных жителей возросло до семи, еще 20 пострадали, заявило министерство национальной обороны Камбоджи. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T06:55:00+03:00
2025-12-09T06:55:00+03:00
2025-12-09T08:06:00+03:00
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
