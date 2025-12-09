Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов - РИА Новости, 09.12.2025
06:55 09.12.2025 (обновлено: 08:06 09.12.2025)
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов - РИА Новости, 09.12.2025
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов
Число погибших от обстрелов со стороны Таиланда мирных жителей возросло до семи, еще 20 пострадали, заявило министерство национальной обороны Камбоджи. РИА Новости, 09.12.2025
в мире
таиланд
камбоджа
таиланд
камбоджа
Минобороны Камбоджи заявило о гибели семи гражданских от обстрелов

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Число погибших от обстрелов со стороны Таиланда мирных жителей возросло до семи, еще 20 пострадали, заявило министерство национальной обороны Камбоджи.
"В результате обстрелов военными Таиланда объектов гражданского назначения с 8 по 9 декабря, по состоянию на 6.00 (4.00 по мск - ред.), погибли семь мирных жителей Камбоджи и 20 получили ранения", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях министерства обороны.
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи началась на минувших выходных. Вчера стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а Таиланд провел атаку ВВС по военным объектам.
Солдат армии Тайланда - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Камбоджа обвинила Таиланд в использовании отравляющих веществ
