Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ

"На первый (прилет боеприпаса – ред.) побежал, потом второй был, и он (сосед — ред.) не успел в подвал забежать. Жена и соседи успели, а волной дверь закрыло. Когда он уже открывал, его в спину осколком убило. Тогда вообще никак нельзя было на кладбище хоронить, жена его - во дворе, на огороде, там и прикопали", – сказал Клыпа.