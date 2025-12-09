Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:02 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/obstrel-2060705078.html
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
Жители Торского хоронили погибших от обстрелов во дворах своих домов, об одном из таких случаев рассказал РИА Новости беженец села Торское Сергей Клыпа. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:02:00+03:00
2025-12-09T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251208/bezhenets-2060486739.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ

РИА Новости: жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ во дворах

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Жители Торского хоронили погибших от обстрелов во дворах своих домов, об одном из таких случаев рассказал РИА Новости беженец села Торское Сергей Клыпа.
"На первый (прилет боеприпаса – ред.) побежал, потом второй был, и он (сосед — ред.) не успел в подвал забежать. Жена и соседи успели, а волной дверь закрыло. Когда он уже открывал, его в спину осколком убило. Тогда вообще никак нельзя было на кладбище хоронить, жена его - во дворе, на огороде, там и прикопали", – сказал Клыпа.
Министерство обороны России заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ выгнали из дома его мать
Вчера, 07:30
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала