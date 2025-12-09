https://ria.ru/20251209/obstrel-2060705078.html
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ - РИА Новости, 09.12.2025
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
Жители Торского хоронили погибших от обстрелов во дворах своих домов, об одном из таких случаев рассказал РИА Новости беженец села Торское Сергей Клыпа. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T03:02:00+03:00
2025-12-09T03:02:00+03:00
2025-12-09T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_765c464b8590d9417a54f318ca6c19c5.jpg
https://ria.ru/20251208/bezhenets-2060486739.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004764566_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_3f2f9e974abc1ac00c14be96a883382f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженец рассказал, где жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ
РИА Новости: жители Торского хоронили погибших от обстрелов ВСУ во дворах
ДОНЕЦК, 9 дек – РИА Новости. Жители Торского хоронили погибших от обстрелов во дворах своих домов, об одном из таких случаев рассказал РИА Новости беженец села Торское Сергей Клыпа.
"На первый (прилет боеприпаса – ред.) побежал, потом второй был, и он (сосед — ред.) не успел в подвал забежать. Жена и соседи успели, а волной дверь закрыло. Когда он уже открывал, его в спину осколком убило. Тогда вообще никак нельзя было на кладбище хоронить, жена его - во дворе, на огороде, там и прикопали", – сказал Клыпа.
Министерство обороны России
заявило об освобождении Торского подразделениями группировки войск "Запад" 15 мая.