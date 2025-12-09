Свыше 1,3 тысячи предприятий общественного питания открылись в Подмосковье

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Более 1,3 тысячи новых заведений общественного питания ввели в эксплуатацию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Это позволило создать более 8,5 тысячи рабочих мест, было обеспечено 48 тысяч посадочных мест.

Так, наибольшее количество новых объектов открылось в крупных и динамично развивающихся городских округах. Лидерами по вводу стали Балашиха — в ней открылось 99 предприятий, Одинцовский округ — 91 и Истра — 78. В Мытищах начали работу 72 заведения, в Красногорске — 70, в Солнечногорске — 63.