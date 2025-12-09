Рейтинг@Mail.ru
Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход
14:57 09.12.2025
Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход
Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход
Омская область получит в 2025 году дополнительно 1 миллиард рублей на Северный обход и 150 миллионов на ремонт дорог, сообщил губернатор региона в своем... РИА Новости, 09.12.2025
Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход

Омская область получит 1 млрд рублей на Северный обход и 150 млн на ремонт дорог

ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Омская область получит в 2025 году дополнительно 1 миллиард рублей на Северный обход и 150 миллионов на ремонт дорог, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.
Федеральное финансирование ускорит строительство трассы, позволит продолжить обновление дорожной сети региона и обеспечит высокие темпы строительства. Будущая трасса войдет в состав федерального маршрута "Россия". Новая инфраструктура позволит значительно разгрузить городские дороги, повысить транспортную доступность областного центра и пригородов.
"Правительством России принято решение о выделении в 2025 году Омской области дополнительно 1 миллиарда рублей на строительство Северного обхода города Омска. Еще 150 миллионов наш регион получит на ремонт региональных и муниципальных дорог. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству России за внимание к Омской области", - написал Виталий Хоценко.
Строительство Северного обхода — один из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Работы начались в начале октября. Проект включает возведение двух мостов через Иртыш и Омь, пяти транспортных развязок и 19 путепроводов.
Церемония награждения защитников Родины в погрануправлении ФСБ России по Омской области - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Губернатор Хоценко вручил орден Мужества пограничнику и семье прапорщика
Вчера, 11:30
 
Омская область, Омск, Виталий Хоценко
 
 
