Хоценко: Омская область получит еще 1 млрд руб на Северный обход

ОМСК, 9 дек - РИА Новости. Омская область получит в 2025 году дополнительно 1 миллиард рублей на Северный обход и 150 миллионов на ремонт дорог, сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

Федеральное финансирование ускорит строительство трассы, позволит продолжить обновление дорожной сети региона и обеспечит высокие темпы строительства. Будущая трасса войдет в состав федерального маршрута "Россия". Новая инфраструктура позволит значительно разгрузить городские дороги, повысить транспортную доступность областного центра и пригородов.

"Правительством России принято решение о выделении в 2025 году Омской области дополнительно 1 миллиарда рублей на строительство Северного обхода города Омска. Еще 150 миллионов наш регион получит на ремонт региональных и муниципальных дорог. Спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину и правительству России за внимание к Омской области", - написал Виталий Хоценко.