СМИ: ICE заявляет, что Иллинойс выпускает нелегалов вопреки запросам службы

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Иммиграционная служба США (ICE) заявляет, что власти штата Иллинойс освобождают преступников-нелегальных мигрантов, несмотря на запросы ICE о продлении их задержания, сообщает телеканал Иммиграционная служба США (ICE) заявляет, что власти штата Иллинойс освобождают преступников-нелегальных мигрантов, несмотря на запросы ICE о продлении их задержания, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо исполняющего обязанности главы ICE Тодда Лайонса.

"Иммиграционная и таможенная полиции США (ICE) предупреждает, что власти Иллинойса выпускают агрессивных преступников-нелегалов, несмотря на действующие предписания о продлении их задержания, что, по мнению службы, ставит под угрозу безопасность общественности", - говорится в сообщении телеканала.

В своем письме Лайонс заявляет, что в Иллинойсе содержатся под стражей "десятки тысяч преступников-нелегалов", по его словам, речь идет о лицах, совершивших различные преступления, начиная от убийств и изнасилований, заканчивая вооруженными ограблениями и преступлениями, связанными с детской порнографией.

Исполняющий обязанности главы ICE отметил, что эти преступники "должны быть незамедлительно высланы из Соединенных Штатов" и не должны возвращаться на улицы страны.

По данным ICE, с января 2025 года в штате Иллинойс были освобождены 1768 преступников-нелегалов, в отношении которых служба выдала запросы о продлении их задержания, отмечает телеканал.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал губернатора Иллинойса Джея Роберта Прицкера за неспособность обеспечить безопасность, называя Чикаго "адской дырой". При этом данные ФБР свидетельствуют, что уровень насильственной преступности в городе в 2024 году снизился на 11% по сравнению с предыдущим годом и почти вдвое по сравнению с допандемийным периодом. Губернатор Прицкер в свою очередь обвинил Трампа в стремлении к диктатуре и развязывании войны против американского города.