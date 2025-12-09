ООН, 9 дек - РИА Новости. История неумолимо свидетельствует, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Чего хотят добиться европейские кураторы Украины, которые прекрасно понимают реальную катастрофическую для этого государства ситуацию на поле боя? Ведь история неумолимо свидетельствует о том, что каждое новое предложение для Украины оказывается гораздо хуже предыдущих, не говоря уже о сотнях тысячах бессмысленных потерь, которые несет эта страна из-за преступных действий своего руководства", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
По словам Небензи, заставляя украинцев воевать и отвергать предлагаемые ей условия мира, европейские кураторы Киева пекутся совсем не о судьбе этого государства и о его достоинстве: "это все сказки для "розовых пони" или "рыбок Гуппи", как метко выражаются в украинской блогосфере".
"Задача Лондона, Парижа и Берлина – выиграть время и подготовиться к войне с Россией, безумную идею которой в натовском, и особенно – есовском, Брюсселе сегодня пытаются сделать чуть ли не единственной идеологией, объединяющей европейские государства и отвлекающей их население от обострившихся в результате ошибок и просчетов собственного руководства социально-экономических и политических проблем", - добавил российский постпред.