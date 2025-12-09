Рейтинг@Mail.ru
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы
09:05 09.12.2025 (обновлено: 10:21 09.12.2025)
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы - РИА Новости, 09.12.2025
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы
Новый источник биологических веществ для ранозаживляющих препаратов обнаружили специалисты БФУ в составе международного научного коллектива. Коллаген,... РИА Новости, 09.12.2025
Калининградские ученые предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы

РИА Новости: в Калининграде предложили лечить ожоги коллагеном ушастой медузы

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Новый источник биологических веществ для ранозаживляющих препаратов обнаружили специалисты БФУ в составе международного научного коллектива. Коллаген, выделенный из медузы вида Аurelia aurita, может на четверть ускорить лечение ожогов и других повреждений кожи. Результаты представлены в Foods and Raw Materials.
Заживление ран и ожогов может осложняться инфекциями, воспалениями, а осложнения при восстановлении могут вызывать эстетический дискомфорт, рассказали ученые Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта. А некоторые современные препараты для восстановления кожи вызывают серьезные побочные эффекты и образование рубцов, добавили в вузе.
Разработка ученых ННГУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы
1 октября, 08:00
Здоровое заживление глубоких ран и ожогов возможно с использованием биологических материалов, которые получают из домашнего скота, такие ткани могут быть опасны из-за риска заражения пациента заболеваниями коров и свиней, объяснил заведующий лабораторией микроклонального размножения растений БФУ Станислав Сухих. Такая проблема может быть решена получением препаратов из морских существ, добавил он.
Ученые БФУ имени И. Канта совместно с малазийскими специалистами установили, что безопасным источником коллагена для заживления ран может быть биомасса медуз Аurelia aurita – ушастая аурелия, способная выдерживать разную соленость и температуру водоемов. Коллаген, выделяемый из этих организмов, увеличивает скорость заживления ран на 24,5 процента.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Российские ученые усовершенствовали медицинские имплантируемые устройства
5 августа, 08:03
"Получаемый из аурелий коллаген относится к классу 1 — это основной тип белка, отвечающего за прочность кожи, сухожилий и ногтей в организме человека. Из килограмма биомассы медуз можно извлечь 185 миллиграммов белка для потенциального медицинского применения", — добавил Сухих.
Влагоудерживающая способность такого коллагена оказалась вдвое выше, чем у медицинской марли, поэтому губчатые материалы из медуз могут использоваться для перевязок. Этому способствует и его высокая чистота, рассказал специалист.
Создание композитов в НОЦ Полимерные и композитные материалы SmartTextiles - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
В Калининграде создали новый материал для регенеративной медицины
20 октября, 09:56
"Коллаген из Аurelia aurita не уступает по свойствам животным препаратам, а его биологическая активность и совместимость с человеческим организмом даже выше. Однако необходима дальнейшая оптимизация условий получения коллагена из такой биомассы, использованный нами способ дает выход продукта менее 0,02 процента", — прокомментировал Сухих.
Работа выполнена при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
 
Работа выполнена при поддержке министерства науки и высшего образования РФ.
 
 
