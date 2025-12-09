Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений

МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Систему для наблюдения за состоянием растений в тепличных хозяйствах создали специалисты Систему для наблюдения за состоянием растений в тепличных хозяйствах создали специалисты ТюмГУ . Цифровой "агроном" позволит не только выявлять вредителей и болезни плодов на ранних стадиях, но и определять зоны риска, чтобы точечно оздоравливать растения. Результаты интеллектуальной деятельности официально защищены на территории РФ, сообщили в пресс-службе вуза.

Сохранение здоровья плодов, сокращение расходов на лечение растений и отказ от больших объемов пестицидов – главные цели внедрения автоматических систем слежения. Такой робот может взять на себя рутинный, монотонный и физически тяжелый осмотр растений на больших площадях промышленных теплиц, а его внимательность не будет зависеть от усталости, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).

Специалисты вуза создали систему, которая распознает вид сельскохозяйственной культуры (томаты, огурцы или ягодные), выявляет признаки заболеваний и ставит диагноз.

"Система не просто "смотрит", она понимает, что перед ней: здесь — здоровый томат, а тут, на листе огурца, — признаки мучнистой росы. Обычно, когда человек замечает болезнь, лечить уже поздно или дорого. Нейросеть может увидеть проблему на ранней стадии, когда лечение требует наименьших затрат", — рассказал руководитель проекта, заместитель директора школы X-BIO ТюмГУ Алексей Прохошин.

Кроме того, данные, передаваемые роботом, могут быть использованы для точечного лечения растений. Так называемая фитосанитарная карта позволяет специалистам увидеть зоны риска, где обнаружены болезни или вредители, и обработать посадки средствами защиты не во всей теплице, а именно на опасных участках, добавил он.

"По предварительным оценкам, внедрение нашей технологии позволит сократить расходы на мониторинг и защиту растений на 15–20 процентов. Поскольку система обучена не на идеальных фотографиях, как большинство аналогов, а на изображениях в реальных условиях, точность распознавания объектов и заболеваний достигает высоких показателей, соответствующих лучшим мировым стандартам", — подчеркнул старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Дмитрий Глухих.

В дальнейшем специалисты планируют дообучить нейросеть цифрового "агронома" распознавать еще больше видов вредителей и болезней, а также повысить точность диагностики.