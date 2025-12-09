Рейтинг@Mail.ru
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:00 09.12.2025 (обновлено: 10:28 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/nauka-2060533637.html
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений - РИА Новости, 09.12.2025
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений
Систему для наблюдения за состоянием растений в тепличных хозяйствах создали специалисты ТюмГУ. Цифровой "агроном" позволит не только выявлять вредителей и... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T07:00:00+03:00
2025-12-09T10:28:00+03:00
наука
наука
университетская наука
россия
тюмень
тюменский государственный университет
российские инновации
продовольственная безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060533838_208:243:3072:1854_1920x0_80_0_0_440297f5c16ab71cf7270255edbe2310.jpg
https://ria.ru/20251105/nauka-2051874198.html
https://ria.ru/20251120/nauka-2056020263.html
россия
тюмень
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060533838_500:82:3072:2011_1920x0_80_0_0_8a3e525be251ac13a6819811d372c1a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, россия, тюмень, тюменский государственный университет, российские инновации, продовольственная безопасность, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Тюмень, Тюменский государственный университет, Российские инновации, Продовольственная безопасность, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
Тюменские ученые создали цифрового "агронома" для защиты растений

РИА Новости: в Тюмени создали систему наблюдения за здоровьем растений

© Getty Images / tonivaverВыращивание помидоров с помощью цифрового "агронома"
Выращивание помидоров с помощью цифрового агронома - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Getty Images / tonivaver
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Систему для наблюдения за состоянием растений в тепличных хозяйствах создали специалисты ТюмГУ. Цифровой "агроном" позволит не только выявлять вредителей и болезни плодов на ранних стадиях, но и определять зоны риска, чтобы точечно оздоравливать растения. Результаты интеллектуальной деятельности официально защищены на территории РФ, сообщили в пресс-службе вуза.
Сохранение здоровья плодов, сокращение расходов на лечение растений и отказ от больших объемов пестицидов – главные цели внедрения автоматических систем слежения. Такой робот может взять на себя рутинный, монотонный и физически тяжелый осмотр растений на больших площадях промышленных теплиц, а его внимательность не будет зависеть от усталости, рассказали ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ).
Младший научный сотрудник лаборатории AquaBioSafe ТюмГУ Артем Беляев - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Хищник высокого ранга. Тюменские ученые открыли новый микроорганизм
5 ноября, 07:00
Специалисты вуза создали систему, которая распознает вид сельскохозяйственной культуры (томаты, огурцы или ягодные), выявляет признаки заболеваний и ставит диагноз.
"Система не просто "смотрит", она понимает, что перед ней: здесь — здоровый томат, а тут, на листе огурца, — признаки мучнистой росы. Обычно, когда человек замечает болезнь, лечить уже поздно или дорого. Нейросеть может увидеть проблему на ранней стадии, когда лечение требует наименьших затрат", — рассказал руководитель проекта, заместитель директора школы X-BIO ТюмГУ Алексей Прохошин.
© Фото : пресс-служба ТюмГУПримеры работы цифрового "агронома"
Примеры работы цифрового агронома
Примеры работы цифрового "агронома"
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
1 из 2
© Фото : пресс-служба ТюмГУПримеры работы цифрового "агронома"
Примеры работы цифрового агронома
Примеры работы цифрового "агронома"
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
2 из 2
Примеры работы цифрового "агронома"
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
1 из 2
Примеры работы цифрового "агронома"
© Фото : пресс-служба ТюмГУ
2 из 2
Кроме того, данные, передаваемые роботом, могут быть использованы для точечного лечения растений. Так называемая фитосанитарная карта позволяет специалистам увидеть зоны риска, где обнаружены болезни или вредители, и обработать посадки средствами защиты не во всей теплице, а именно на опасных участках, добавил он.
"По предварительным оценкам, внедрение нашей технологии позволит сократить расходы на мониторинг и защиту растений на 15–20 процентов. Поскольку система обучена не на идеальных фотографиях, как большинство аналогов, а на изображениях в реальных условиях, точность распознавания объектов и заболеваний достигает высоких показателей, соответствующих лучшим мировым стандартам", — подчеркнул старший преподаватель Школы компьютерных наук ТюмГУ Дмитрий Глухих.
В дальнейшем специалисты планируют дообучить нейросеть цифрового "агронома" распознавать еще больше видов вредителей и болезней, а также повысить точность диагностики.
Помидоры - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
На Урале исследовали возможности томатов обходиться без дорогих удобрений
20 ноября, 07:00
Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". Также проект развивается в контуре Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияТюменьТюменский государственный университетРоссийские инновацииПродовольственная безопасностьМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала