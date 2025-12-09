Рейтинг@Mail.ru
Новая стратегия нацбезопасности США обнажает раскол в НАТО, пишет WP - РИА Новости, 09.12.2025
16:14 09.12.2025
Новая стратегия нацбезопасности США обнажает раскол в НАТО, пишет WP
Новая стратегия национальной безопасности США обнажает всю глубину раскола в альянсе западных стран, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейских...
в мире
сша
европа
евросоюз
сша
европа
в мире, сша, европа, евросоюз
В мире, США, Европа, Евросоюз
Новая стратегия нацбезопасности США обнажает раскол в НАТО, пишет WP

WP: новая стратегия нацбезопасности США обнажает всю глубину раскола в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая стратегия национальной безопасности США обнажает всю глубину раскола в альянсе западных стран, пишет газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников и аналитиков.
"Документ обнажает всю глубину раскола в 80-летнем альянсе западных стран и служит доказательством того, что европейские страны должны стремиться к большей военной независимости", - говорится в публикации.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
В ЕС прокомментировали новую доктрину нацбезопасности США
6 декабря, 12:51
 
