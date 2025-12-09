Комитет сената США одобрил миллиардера Айзекмана на пост главы НАСА

ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Профильный комитет сената США одобрил кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА, сообщил сенатор-республиканец Джерри Моран.

"Комитет сената по торговле проголосовал за кандидатуру Айзекмана на пост следующего администратора НАСА . В ходе многочисленных встреч и двух выступлений перед комитетом господин Айзекман продемонстрировал свою приверженность цели НАСА по возвращению американцев на Луну и признаёт важность развития науки и технологий, необходимых для поддержания сильной космической экономики", - написал Моран в соцсети X

Теперь Айзекману предстоит получить одобрение всей палаты.

Ранее президент США Дональд Трамп уже предлагал миллиардера на пост главы НАСА, но снял его кандидатуру из-за разлада с Илоном Маском. В ноябре президент сообщил, что вернул его кандидатуру на рассмотрение.

В июле Трамп объяснил отклонение кандидатуры Айзекмана тем, что тот якобы является "чистокровным демократом", который никогда ранее не жертвовал средства его Республиканской партии.

Айзекману 41 год, он женат и у него двое детей. Имеет степень бакалавра в аэронавтике. Состояние порядка двух миллиардов долларов он сделал благодаря своей компании по обработке платежей Shift4 Payments. Он основал ее в подвале дома родителей в возрасте 16 лет, теперь Shift4 Payments обрабатывает платежи для трети американских ресторанов и отелей.

В 2011 он основал компанию Draken International, которая тренирует пилотов для вооруженных сил США. Компания управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. Впоследствии он продал контрольный пакет акций инвестиционному гиганту Blackstone.

Имеет квалификацию для управления многими истребителями. В 2009 смог побить рекорд по кругосветному путешествию на легком реактивном самолете.