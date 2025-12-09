Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Введенные эстонскими властями ограничения на границе с РФ вредят экономике Нарвы, жители города чувствуют себя небезопасно из-за ограничений в отношении русского языка и культуры, передает агентство Блумберг со ссылкой на мэра Нарвы Катри Райк и местных активистов.
"Город не находится в состоянии конфликта, но и не полностью в покое - в состоянии чрезмерной бдительности. Его экономика страдает от закрытия границы для всех, кроме пешеходов, жители с подозрением относятся к правительству и сами постоянно находятся под его подозрением", - говорится в сообщении агентства.
Агентство напомнило, что эстонские власти сносят памятники советских времен, запрещают обучение на русском языке и меняют названия улиц. По информации Блумберг, некоторые жители Нарвы чувствуют, что все это делается политиками для своего продвижения на выборах на фоне распространения антироссийской риторики. При этом русскоязычные жители города перестают чувствовать себя в безопасности из-за ощущения дискриминации.
"Очень много всего происходит вместе. Когда это все вместе, переживаю, что в какой-то момент для народа все это может стать слишком", - рассказала агентству Райк.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом специальной военной операции на Украине.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли ряд русскоязычных школ.
