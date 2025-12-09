Рейтинг@Mail.ru
Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
10:12 09.12.2025
Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ
Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ - РИА Новости, 09.12.2025
Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ
Введенные эстонскими властями ограничения на границе с РФ вредят экономике Нарвы, жители города чувствуют себя небезопасно из-за ограничений в отношении... РИА Новости, 09.12.2025
в мире
нарва
эстония
россия
оон
нарва
эстония
россия
в мире, нарва, эстония, россия, оон
В мире, Нарва, Эстония, Россия, ООН
Антироссийская политика властей беспокоит жителей Нарвы, пишут СМИ

Bloomberg: антироссийская политика эстонских властей беспокоит жителей Нарвы

Эстонский город Нарва и русский Ивангород
Эстонский город Нарва и русский Ивангород - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Сергей Компанийченко
Перейти в медиабанк
Эстонский город Нарва и русский Ивангород . Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Введенные эстонскими властями ограничения на границе с РФ вредят экономике Нарвы, жители города чувствуют себя небезопасно из-за ограничений в отношении русского языка и культуры, передает агентство Блумберг со ссылкой на мэра Нарвы Катри Райк и местных активистов.
"Город не находится в состоянии конфликта, но и не полностью в покое - в состоянии чрезмерной бдительности. Его экономика страдает от закрытия границы для всех, кроме пешеходов, жители с подозрением относятся к правительству и сами постоянно находятся под его подозрением", - говорится в сообщении агентства.
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС
Аналитик объяснил, что означает конфликт США и ЕС
Вчера, 07:02
Агентство напомнило, что эстонские власти сносят памятники советских времен, запрещают обучение на русском языке и меняют названия улиц. По информации Блумберг, некоторые жители Нарвы чувствуют, что все это делается политиками для своего продвижения на выборах на фоне распространения антироссийской риторики. При этом русскоязычные жители города перестают чувствовать себя в безопасности из-за ощущения дискриминации.
"Очень много всего происходит вместе. Когда это все вместе, переживаю, что в какой-то момент для народа все это может стать слишком", - рассказала агентству Райк.
Эстония, Латвия и Литва стали одними из первых республик бывшего СССР, практически полностью искоренившими советское наследие в монументальном искусстве. Случаи демонтажа и вандализма в отношении оставшихся в этих странах советских памятников участились с началом специальной военной операции на Украине.
В августе прошлого года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) опубликовало заявление спецдокладчиков ООН, в котором говорится, что серьезное ограничение возможностей получения образования на русском языке в Эстонии противоречит международным договорам по правам человека. Спецдокладчики выразили "особую озабоченность" по поводу того, как новые положения могут повлиять на представителей русского языкового меньшинства, которые составляют "значительную долю населения страны". Несмотря на протесты русскоязычных родителей и детей, в последние годы в стране закрыли ряд русскоязычных школ.
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
Такое не пережить. Евросоюз поплатился за нападки на Россию
5 декабря, 08:00
 
В миреНарваЭстонияРоссияООН
 
 
