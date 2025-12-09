Рейтинг@Mail.ru
НАК назвал совершенствование борьбы с терроризмом важнейшей задачей - РИА Новости, 09.12.2025
12:52 09.12.2025
НАК назвал совершенствование борьбы с терроризмом важнейшей задачей
Важнейшей задачей остается совершенствование форм и методов противодействия идеологий терроризма и неонацизма, сообщили в информационном центре Национального... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:52:00+03:00
2025-12-09T12:52:00+03:00
москва
россия
александр бортников
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва, россия, александр бортников, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Москва, Россия, Александр Бортников, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Важнейшей задачей остается совершенствование форм и методов противодействия идеологий терроризма и неонацизма, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ (Федеральный оперативный штаб), на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма, в том числе в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Сотрудник вневедомственной охраны с пистолетом-пулеметом ПП-2000 - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
Москва
Россия
Александр Бортников
Национальный антитеррористический комитет РФ
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
