НАК назвал совершенствование борьбы с терроризмом важнейшей задачей

"Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма, в том числе в новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.