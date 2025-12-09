https://ria.ru/20251209/nak-2060779144.html
В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта
С начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. РИА Новости, 09.12.2025
россия
москва
