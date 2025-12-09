В России с начала 2025 года предотвратили 273 теракта

Рейтинг@Mail.ru
12:11 09.12.2025 (обновлено: 12:18 09.12.2025)
россия, национальный антитеррористический комитет рф, александр бортников, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Александр Бортников, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник вневедомственной охраны с пистолетом-пулеметом ПП-2000
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. С начала 2025 года в России предотвращено 273 теракта, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2025 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта", - говорится в сообщении.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
В Подмосковье арестовали иностранцев за покушение на теракт
8 декабря, 12:56
 
РоссияНациональный антитеррористический комитет РФАлександр БортниковМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
