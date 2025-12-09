Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" получили награды за освобождение Волчанска
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 09.12.2025
Бойцы "Севера" получили награды за освобождение Волчанска
Бойцы "Севера" получили награды за освобождение Волчанска
Военнослужащие группировки войск "Север" получили государственные награды на передовых позициях за освобождение Волчанска, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.12.2025
Бойцы "Севера" получили награды за освобождение Волчанска

Военнослужащие группы "Север" получили награды за освобождение Волчанска

Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" получили государственные награды на передовых позициях за освобождение Волчанска, сообщило Минобороны РФ.
"В районе выполнения боевых задач прошла церемония награждения военнослужащих отдельного штурмового отряда "Ветер" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север". Заслуженные награды за освобождение населенного пункта Волчанск Харьковской области военнослужащим вручил командир штурмового отряда с позывным "Ветер", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, торжественная церемония была проведена на командном пункте отряда группировки войск "Север".
"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Харьковском направлении личный состав отряда был награжден медалями "За отвагу", "За храбрость", а некоторым присвоены внеочередные воинские звания", - добавили в Минобороны.
Награждение бойцов, освобождающих ДНР на Красноармейском направлении
Кириенко и Пушилин наградили бойцов на Красноармейском направлении
1 ноября, 18:43
