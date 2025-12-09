Бойцы "Севера" получили награды за освобождение Волчанска

По данным ведомства, торжественная церемония была проведена на командном пункте отряда группировки войск "Север".

"За мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Харьковском направлении личный состав отряда был награжден медалями "За отвагу", "За храбрость", а некоторым присвоены внеочередные воинские звания", - добавили в Минобороны.