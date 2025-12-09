https://ria.ru/20251209/mvd-2060867047.html
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей
Ростовские правоохранители проверяют информацию об избиениях и унижениях двух детей их матерью, также изучается состояние ее психического здоровья. РИА Новости, 09.12.2025
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Ростовские правоохранители проверяют информацию об избиениях и унижениях двух детей их матерью, также изучается состояние ее психического здоровья.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростове-на-Дону
мать-одиночка якобы систематически издевается над своими детьми – 2-летним мальчиком и 10-месячной девочкой. В сюжете одного из телеканалов рассказывается, что женщина запугивает детей, избивает, и они просят отца о помощи.
"Прокуратурой организована проверка информации… о том, что жительница Ростова-на-Дону ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своих малолетних детей. По ее результатам будет решен вопрос о применении мер реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Следователи регионального СУСК также заявили о проведении проверки.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас идет поиск прямых доказательств противоправных действий матери.
"Когда пришли (правоохранители) к ней, то на месте не обнаружили того, что было в СМИ. Сейчас рано говорить о том, что она избивала детей и унижала их. Все это в процессе, устанавливается состояние здоровья детей, опрашиваются все причастные, изучаются все материалы. Предварительно, у нее есть диагноз, эта информация тоже проверяется, потому что есть вопросы в плане ее психического здоровья. Но это пока только предположительно, идет проверка", - сказал собеседник агентства.