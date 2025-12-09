Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/mvd-2060867047.html
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей - РИА Новости, 09.12.2025
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей
Ростовские правоохранители проверяют информацию об избиениях и унижениях двух детей их матерью, также изучается состояние ее психического здоровья. РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T16:21:00+03:00
2025-12-09T16:21:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
https://ria.ru/20251207/arest-2060376196.html
https://ria.ru/20251128/opeka-2058157633.html
ростов-на-дону
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону
Происшествия, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону проверяют информацию об избиении матерью двух детей

РИА Новости: МВД проверит данные об избиении матерью своих маленьких детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 дек - РИА Новости. Ростовские правоохранители проверяют информацию об избиениях и унижениях двух детей их матерью, также изучается состояние ее психического здоровья.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ростове-на-Дону мать-одиночка якобы систематически издевается над своими детьми – 2-летним мальчиком и 10-месячной девочкой. В сюжете одного из телеканалов рассказывается, что женщина запугивает детей, избивает, и они просят отца о помощи.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Арестованную в Москве многодетную мать признали склонной к суициду
7 декабря, 05:09
"Прокуратурой организована проверка информации… о том, что жительница Ростова-на-Дону ненадлежащим образом исполняет обязанности по воспитанию своих малолетних детей. По ее результатам будет решен вопрос о применении мер реагирования", - говорится в сообщении областного надзорного ведомства.
Следователи регионального СУСК также заявили о проведении проверки.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас идет поиск прямых доказательств противоправных действий матери.
"Когда пришли (правоохранители) к ней, то на месте не обнаружили того, что было в СМИ. Сейчас рано говорить о том, что она избивала детей и унижала их. Все это в процессе, устанавливается состояние здоровья детей, опрашиваются все причастные, изучаются все материалы. Предварительно, у нее есть диагноз, эта информация тоже проверяется, потому что есть вопросы в плане ее психического здоровья. Но это пока только предположительно, идет проверка", - сказал собеседник агентства.
Домашнее насилие - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
"Руководствуются личным опытом": почему детей оставляют матерям-убийцам
28 ноября, 08:00
 
ПроисшествияРостов-на-Дону
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала