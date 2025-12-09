Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 09.12.2025 (обновлено: 13:15 09.12.2025)
https://ria.ru/20251209/mvd-2060794403.html
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов - РИА Новости, 09.12.2025
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов
Мошенники под видом администраторов Telegram-каналов просят якобы проголосовать в конкурсе или поддержать канал и отправляют фишинговые ссылки на поддельный... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T12:56:00+03:00
2025-12-09T13:15:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
telegram
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a2a0ff03731a8d4697dd5f6f74aa597c.jpg
https://ria.ru/20251204/buryatiya-2059669993.html
https://ria.ru/20251208/telegram-2060487611.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151859/79/1518597989_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_3f9119dc0fa93d29f280da4ac3f64400.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), telegram, общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Telegram, Общество
МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов

МВД: мошенники под видом администраторов Telegram-каналов крадут аккаунты

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Мошенники под видом администраторов Telegram-каналов просят якобы проголосовать в конкурсе или поддержать канал и отправляют фишинговые ссылки на поддельный ресурс, после чего крадут аккаунты пользователей, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники продолжают распространять фишинговые ссылки от имени администраторов Telegram-каналов. С помощью поддельных аккаунтов, визуально имитирующих администраторов известных каналов (используя похожие имена и аватары), они пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал", - говорится в сообщении.
Суд - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Жителя Бурятии оштрафовали за ник в Telegram
4 декабря, 04:34
В ведомстве отметили, что сначала мошенники, под предлогом голосования за канал, пишут в личные сообщения пользователям от имени администрации, прикрепляя ссылку на вредоносный ресурс, после чего, при переходе по ссылке, пользователь попадает на фишинговую страницу, где его просят авторизоваться в Telegram через QR-код или код из сообщения. Как только код введён или QR отсканирован, аккаунт потерпевшего попадает в руки злоумышленников.
"Стоит быть осторожнее, ведь такие рассылки могут приходить от имени проверенных, давно существующих каналов, вызывая доверие у аудитории. Если вы видите подозрительный пост (даже от знакомого канала) не переходите по ссылке и сообщите администраторам. Напоминаем: ввод кода для авторизации или сканирование QR-кода на стороннем сайте - это прямая передача доступа к вашему аккаунту", - заключили в МВД.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Telegram добавил новый способ авторизации
8 декабря, 07:41
 
ТехнологииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)TelegramОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала