МВД предупредило о мошенниках под видом администраторов Telegram-каналов

"Злоумышленники продолжают распространять фишинговые ссылки от имени администраторов Telegram-каналов. С помощью поддельных аккаунтов, визуально имитирующих администраторов известных каналов (используя похожие имена и аватары), они пишут пользователям в личные сообщения или добавляют их в группы с нейтральными названиями и приглашают проголосовать в конкурсе или поддержать канал", - говорится в сообщении.

"Стоит быть осторожнее, ведь такие рассылки могут приходить от имени проверенных, давно существующих каналов, вызывая доверие у аудитории. Если вы видите подозрительный пост (даже от знакомого канала) не переходите по ссылке и сообщите администраторам. Напоминаем: ввод кода для авторизации или сканирование QR-кода на стороннем сайте - это прямая передача доступа к вашему аккаунту", - заключили в МВД.