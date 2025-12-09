Музеи Подмосковья подготовили экспозиции о русских художниках и промыслах

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Музеи Подмосковья подготовили для жителей и гостей региона серию выставок, посвященных русским художникам и народным промыслам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Одним из ключевых событий станет выставка "Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй" в музее "Новый Иерусалим" в городском округе Истра. Проект посвящен 230-летию Федоскинского промысла и объединяет около 300 произведений: шкатулки, ларцы, панно, иконы и украшения, созданные более чем 50 мастерами. Выставка организована при участии музеев страны, включая Всероссийский музей декоративного искусства, Ивановский художественный музей, Палехский и Холуйский музеи, музей-заповедник "Усадьба Мураново", а также частных коллекционеров. Она будет открыта для посетителей до 24 мая 2026 года.

"Впереди три зимних месяца, и традиционно в это время мы принимаем у нас в Подмосковье множество гостей. Помимо различных активностей в парках и общественных пространствах все желающие смогут посетить уникальные выставки, в том числе по "Пушкинской карте", которые открываются сразу в нескольких наших музеях", — приводит пресс-служба слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона перечислил основные проекты: возможность познакомиться с творчеством Рериха в Звенигородском музее-заповеднике, увидеть пейзажи Левитана в музее-заповеднике "Мелихово" или работы Саврасова в "Новом Иерусалиме" в Истре. Воробьев также сообщил об открывшейся там же выставке лаковой миниатюры, где представлены работы из коллекций Русского музея, Третьяковской галереи, Музея-заповедника Поленова, "Усадьбы Мураново" и частных собраний.

Губернатор добавил, что в ноябре в Зарайске стартовал фестиваль современного искусства "Перезагрузка", в программе которого выставки с работами более 20 художников, лекции и мастер-классы.

Так, в Звенигородском музее-заповеднике с 4 декабря работает выставка "Рерих. В поисках “небесного Звенигорода”", где представлены 40 полотен художника из собрания Русского музея. В их числе "Весна священная", "Единоборство Мстислава с Редедей", "Защитник (Облако-стрелок)", гималайские пейзажи и другие работы мастера. Все картины сопровождаются цитатами из дневников и литературных произведений Николая Рериха. Экспозиция продлится до 24 мая 2026 года.

В Музее-заповеднике "Мелихово" с 17 декабря по 4 июня пройдет выставка "Левитан и Чехов: поэтика пейзажа". В ней можно будет увидеть 24 этюда Исаака Левитана из коллекций самого музея, музея-заповедника Поленова и частного собрания.

В "Новом Иерусалиме" 23 декабря откроется проект "Саврасов и тишина", посвященный 195-летию художника. В экспозицию войдут 60 работ из Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев, а также произведения его последователей — Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Аполлинария Васнецова и других мастеров. Выставка завершится 31 мая 2026 года.

Фестиваль современного искусства "Перезагрузка" проходит в Зарайске уже в третий раз и продлится до 9 января. Его главная выставка "Дом от погреба до чердака" с работами более 20 художников открыта в арт-пространстве "Цехъ". В Доме Мачтета можно посетить выставку "Вино из одуванчиков" и фотовыставку "Наличники Зарайска", представляющую архивные снимки деревянной архитектуры XIX века. Для посетителей также организованы лекции и мастер-классы.