Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей - РИА Новости, 09.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Челябинская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Челябинская область
 
11:11 09.12.2025
https://ria.ru/20251209/muzey-2060760083.html
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей - РИА Новости, 09.12.2025
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей
Музей, посвященный подвигам участников специальной военной операции и вкладу Челябинской области в ее обеспечение, начал работу в Челябинске, экскурсии в музее... РИА Новости, 09.12.2025
2025-12-09T11:11:00+03:00
2025-12-09T11:11:00+03:00
челябинская область
челябинская область
челябинск
россия
алексей текслер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758699_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_5fe1fb72753c0078de6fc19713d4598b.jpg
https://ria.ru/20251022/svo-2049791403.html
https://ria.ru/20251007/chelyabinsk-2046846573.html
челябинская область
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060758699_0:0:671:503_1920x0_80_0_0_3cb169ca71ccc5ec12a543d9a98ad699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинская область, челябинск, россия, алексей текслер, нато
Челябинская область, Челябинская область, Челябинск, Россия, Алексей Текслер, НАТО
В Челябинске отрыли посвященный СВО музей

В Челябинске открылся музей, посвященный подвигам участников СВО

© Алексей Текслер/TelegramМузей Специальной военной операции в Челябинске
Музей Специальной военной операции в Челябинске - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© Алексей Текслер/Telegram
Музей Специальной военной операции в Челябинске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Музей, посвященный подвигам участников специальной военной операции и вкладу Челябинской области в ее обеспечение, начал работу в Челябинске, экскурсии в музее проводят участники СВО, сообщила пресс-служба правительства региона.
Музей в День Героев Отечества осмотрели губернатор региона Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Участники СВО изучили экономику и побывали на заводе под Челябинском
22 октября, 11:22
"Общая площадь экспозиции составляет 510 квадратных метров. Музей СВО - это не просто выставочное пространство. Это современный историко-просветительский центр, где объективно, последовательно и информативно раскрываются причины, цели и ход специальной военной операции, ее историко-политический контекст. Экспозиция наглядно демонстрирует вклад Челябинской области не только в обеспечение СВО, но и в восстановление воссоединенных территорий России. Посетители смогут узнать о шефской помощи городам Ясиноватая и Авдеевка со стороны региона", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, особенностью музея стало создание мемориально-биографического раздела, в котором с личного согласия героев и их семей представлена подробная информация об участниках СВО, чья жизнь и подвиги связаны с Челябинской областью.
Как отметил Текслер, музей является лучшим среди региональных музеев такого формата.
"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в его создании, администрацию города Челябинска и особенно ребят, которые помогали с экспонатами. Экскурсии здесь проводят сами участники специальной военной операции, что является правильным решением. Музей всегда будет наполнен посетителями. Наша задача - чтобы музей посетили все учащиеся области", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
В пресс-службе уточнили, что экспозиция музея создана с учетом интересов молодежи и представляет собой синтез цифровых и интерактивных технологий. Посетители могут погрузиться в виртуальные пространства для изучения хроники событий или испытать себя на симуляторах, музей также предоставляет уникальную возможность изучить реальные образцы вооружений и экипировки, побывать в воссозданном блиндаже.
По данным правительства региона, особое внимание уделено исторической точности, экспозиция содержит подлинные артефакты из зоны боевых действий, образцы вооружений ВС РФ и государств НАТО, обмундирование, личные вещи и трофеи, переданные военнослужащими.
В пресс-службе правительства отметили, что музей будет постоянно обновляться и расширяться и будет отражать изменения ситуации, даже интерактивная карта освобожденных территорий здесь обновляется регулярно.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Участников СВО обучат экономике и финансам в Челябинске
7 октября, 14:46
 
Челябинская областьЧелябинская областьЧелябинскРоссияАлексей ТекслерНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала