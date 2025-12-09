В Челябинске отрыли посвященный СВО музей

ЧЕЛЯБИНСК, 9 дек - РИА Новости. Музей, посвященный подвигам участников специальной военной операции и вкладу Челябинской области в ее обеспечение, начал работу в Челябинске, экскурсии в музее проводят участники СВО, сообщила пресс-служба правительства региона.

Музей в День Героев Отечества осмотрели губернатор региона Алексей Текслер и глава Челябинска Алексей Лошкин.

"Общая площадь экспозиции составляет 510 квадратных метров. Музей СВО - это не просто выставочное пространство. Это современный историко-просветительский центр, где объективно, последовательно и информативно раскрываются причины, цели и ход специальной военной операции, ее историко-политический контекст. Экспозиция наглядно демонстрирует вклад Челябинской области не только в обеспечение СВО, но и в восстановление воссоединенных территорий России. Посетители смогут узнать о шефской помощи городам Ясиноватая и Авдеевка со стороны региона", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особенностью музея стало создание мемориально-биографического раздела, в котором с личного согласия героев и их семей представлена подробная информация об участниках СВО, чья жизнь и подвиги связаны с Челябинской областью.

Как отметил Текслер, музей является лучшим среди региональных музеев такого формата.

"Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в его создании, администрацию города Челябинска и особенно ребят, которые помогали с экспонатами. Экскурсии здесь проводят сами участники специальной военной операции, что является правильным решением. Музей всегда будет наполнен посетителями. Наша задача - чтобы музей посетили все учащиеся области", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

В пресс-службе уточнили, что экспозиция музея создана с учетом интересов молодежи и представляет собой синтез цифровых и интерактивных технологий. Посетители могут погрузиться в виртуальные пространства для изучения хроники событий или испытать себя на симуляторах, музей также предоставляет уникальную возможность изучить реальные образцы вооружений и экипировки, побывать в воссозданном блиндаже.

По данным правительства региона, особое внимание уделено исторической точности, экспозиция содержит подлинные артефакты из зоны боевых действий, образцы вооружений ВС РФ и государств НАТО, обмундирование, личные вещи и трофеи, переданные военнослужащими.