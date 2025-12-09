Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о новой стратегии развития здравоохранения - РИА Новости, 09.12.2025
15:26 09.12.2025
Мурашко рассказал о новой стратегии развития здравоохранения
Новая стратегия развития здравоохранения позволит сделать дальнейший шаг в развитии науки практического здравоохранения и привлекательности медобъектов для...
здоровье - общество, россия, венгрия, михаил мурашко, владимир путин, петер сийярто
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая стратегия развития здравоохранения позволит сделать дальнейший шаг в развитии науки практического здравоохранения и привлекательности медобъектов для россиян и зарубежных гостей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года.
Медецинские технологии - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Медицина будущего: как инновации помогут сберечь здоровье россиян
11 сентября, 17:08
"Сегодня президентом Российской Федерации (Владимиром Путиным - ред.) подписана новая стратегия развития здравоохранения. Для нас это тоже большое событие, которое позволит дать дальнейший шаг в развитии науки практического здравоохранения и привлекательности наших медицинских объектов для граждан нашей страны и зарубежных", - сказал министр на заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.
Он отметил, что реализация Стратегии позволит к 2030 год увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни; сократить употребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения; увеличить долю произведенных в России лекарств до 90%, а медицинских изделий - до 40%.
"Также она позволит достигнуть технологической независимости в сфере здравоохранения на уровне 80%; увеличить количество врачей, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, до 43,46 человека на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала - до 85,12 человека на 10 тысяч населения", - добавил министр, чьи слова приводит прес-служба министерства.
Российско-венгерская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству (МПК) была создана в 2005 году с целью развития взаимовыгодного взаимодействия между Россией и Венгрией. Ее российскую часть возглавляет министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, венгерскую - министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Петер Сийярто.
Аппарат ИВЛ - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мурашко сравнил стоимость лечения онкозаболеваний в России и на Западе
8 декабря, 15:41
 
Здоровье - ОбществоРоссияВенгрияМихаил МурашкоВладимир ПутинПетер Сийярто
 
 
