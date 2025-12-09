Мурашко рассказал о новой стратегии развития здравоохранения

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Новая стратегия развития здравоохранения позволит сделать дальнейший шаг в развитии науки практического здравоохранения и привлекательности медобъектов для россиян и зарубежных гостей, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее президент России утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года.

"Сегодня президентом Российской Федерации ( Владимиром Путиным - ред.) подписана новая стратегия развития здравоохранения. Для нас это тоже большое событие, которое позволит дать дальнейший шаг в развитии науки практического здравоохранения и привлекательности наших медицинских объектов для граждан нашей страны и зарубежных", - сказал министр на заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству.

Он отметил, что реализация Стратегии позволит к 2030 год увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни; сократить употребление алкоголя до 7,8 литра на душу населения; увеличить долю произведенных в России лекарств до 90%, а медицинских изделий - до 40%.

"Также она позволит достигнуть технологической независимости в сфере здравоохранения на уровне 80%; увеличить количество врачей, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, до 43,46 человека на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала - до 85,12 человека на 10 тысяч населения", - добавил министр, чьи слова приводит прес-служба министерства.